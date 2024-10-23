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Эксперты рассказали, как продлить работу аккумулятора мобильника

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Общество

Специалисты в области информационных технологий рассказали, как сохранить долговечность аккумулятора мобильного телефона.

Эксперты рассказали, как продлить работу аккумулятора мобильника
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Оригинальное зарядное устройство для гаджета в этом поможет.

IT-специалисты уверены, что многие не прислушиваются к рекомендациям и только сокращают срок службы телефонов. Полностью разряжать смартфон не нужно. Эксперты советуют не допускать ситуации, когда заряда остается меньше, чем 20 процентов, так как это может негативно сказаться на работе аккумулятора. Заряжать телефон стоит до 80 процентов зарядки.

Также эксперты рекомендуют не перегревать гаджет, пишет "Комсомольская правда".

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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