Кокаин добавляли в пиццу в Германии для роста продаж

В немецком Дюссельдорфе работники пиццерии добавляли кокаин в свою пиццу. Так они собирались добиться роста продаж.
Собственно, это у них и получилось.
Полиция начала проверку после того, как инспекторы по контролю за продуктами питания сообщили о подозрительно высоких продажах в кафе.
Менеджеры пиццерии это узнали и прямо на глазах офицеров выбросили пакет с кокаином. В кафе нашли 1,6 килограмма кокаина и 268 тысяч евро наличными.
Двоих сотрудников и руководителя ресторана задержали. Еще полиция обыскала дома 12 подозреваемых. Менеджера пиццерии арестовали, когда он пытался уехать из страны, пишет Sky News.
Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
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