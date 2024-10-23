В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех

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Отсутствие бразильского президента Лулы на саммите БРИКС в Казани породило слухи о противоречиях в блоке. Бразильские источники развенчивают этот миф и объясняют, почему в БРИКС — очередь.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, CC BY 2.0

Стали известны некоторые из критериев вступления в БРИКС

В западных СМИ муссируется мнение, что Бразилия была против участия в саммите в Казани президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так как не признала президентские выборы в этой стране легитимными. В интервью газете O Globo специальный советник президента Луиса Инасио Лулы да Сильвы по внешней политике Селсо Аморим заявил, что в отношении Венесуэлы позиция Бразилии "не является моральным или политическим суждением".

"Меня не беспокоит вступление Венесуэлы или нет, мы не выносим моральных или политических суждений о самой стране. У БРИКС есть страны, которые практикуют разные типы режимов, вопрос в том, есть ли у них потенциал, чтобы способствовать созданию более спокойного мира, учитывая их политический вес и способность формировать отношения", — сказал Аморим.

По мнению научного сотрудника Венесуэльского института научных исследований Эдера Пенья, страны БРИКС создают новое соотношение сил на поле геополитики.

"БРИКС — это группа, которая обеспечивает противовес в экономическом и политическом плане в глобальной расстановке сил и в регионе. Это поможет Венесуэле увеличить внутренние инвестиции и заявить о себе на международном уровне как о глобальном игроке", — сказал эксперт газете Brasil de Fato.

По данным бразильской прессы, в критерии для включения новых членов войдут такие пункты как:

защита реформы Совета Безопасности ООН,

отказ от применения экономических санкций без одобрения организации;

дружеские отношения с нынешними членами.

Банк развития БРИКС страхует бразильские банки от укрепления доллара

Одним из важных инструментов БРИКС является Новый банк развития (НБР). Существует принципиальная разница между действиями НБР и западных кредитных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и МВФ и их аналоги.

В отличие от того, что делают эти организации, НБР не ставит условий в рамках внутренней политики. Практически любые страны могут присоединиться к НБР, запросив инвестиции для структурирования проектов в национальной валюте.

И если страна впоследствии столкнется с девальвацией своей валюты по отношению к доллару, у неё не будет увеличения выплат по кредитам. Бразилия — бенефициар НБР, получившая на 2023 год инвестиций на 4 миллиардов долларов США для проектов по строительству и реконструкции автомагистралей и портов.

Долларовый кнут занесён над Бразилией

Также важная роль отводится новой платёжной системе БРИКС, которая привлекательна не только для подсанкционных стран, но и для стран, имеющих дефицитный торговый баланс, которые испытывают трудности с доступом к доллару, что девальвирует местные валюты и ослабляет бизнес-структуры. У Бразилии, в основном наблюдается профицит торгового баланса, но бывали годы и с обратной картиной.

С точки зрения координатора исследовательской группы БРИКС в Государственном университете Сан-Паулу (UNESP) профессора Маркоса Кордейру Пиреса, у Бразилии возникли проблемы из-за американских санкций, которые затрагивают всю долларовую финансовую систему. Например, бразильцы не могли сразу рассчитаться с иранскими кораблями, которые приходили за кукурузой в порт Паранагуа в 2019 году, а "Петробраз" отказался заправлять самолёт министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который приехал на встречу G20.

Профессора беспокоят недавние заявления кандидата в президенты Дональда Трампа, который пригрозил ввести пошлины против товаров стран, которые прекращают использование доллара.

"Доллар всё чаще используется в качестве политического оружия. В этом контексте возникает дискуссия о поиске альтернатив этой ситуации, потому что сегодня это происходит с Россией, а завтра это может быть со мной", — сказал Кордейру.

Участие в Бразилии в БРИКС неизменно

Лулу заменил на саммите министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Комментируя отсутствие президента и вопрос о том, повлияет ли отмена его поездки на повестку дня саммита, Виейра заявил, что "участие Бразилии от этого не меняется".

Интересно, что и при экс-президенте Жаире Болсонару, участие в БРИКС Бразилии не подвергалось сомнению. Уважающая себя держава от таких выгодных альянсов не отказывается.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). Будучи пятой среди стран мира по площади и седьмой по численности населения (с более чем 218 млн жителей), Бразилия является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете.







БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



