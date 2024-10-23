Иран призывает БРИКС сосредоточиться на экономическом развитии в 2025 году

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На саммите БРИКС в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан, впервые участвующий в мероприятии в статусе постоянного члена объединения, выступил с инициативой по усилению экономической интеграции между странами-участницами.

Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, CC BY 4.0

Иранский лидер предложил сфокусировать внимание объединения на финансово-экономической повестке в 2025 году. По его мнению, необходимо активизировать взаимодействие между государственными и частными структурами стран БРИКС для максимального использования внутреннего потенциала организации в сферах торговли и экономики.

Текущий саммит, проходящий в Казани с 22 по 24 октября, демонстрирует существенное расширение влияния БРИКС на международной арене. Межгосударственное объединение, основанное в 2006 году, с начала 2024 года пополнилось пятью новыми участниками: Египтом, Эфиопией, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией.

В настоящее время председательство в организации принадлежит России, которая проводит свою деятельность под лозунгом укрепления многостороннего сотрудничества для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности. В рамках российского председательства организовано более 200 мероприятий различной направленности, охватывающих политическую, экономическую и социальную сферы.

Уточнения

Масуд Пезешкиан — иранский кардиохирург, политический и государственный деятель, реформатор, 9-й президент Исламской Республики Иран с 28 июля 2024 года.

