Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг

Страны БРИКС подошли к созданию платёжной системы, альтернативной SWIFT, чего требует сформированный многомиллиардный подсанкционный рынок. Это главный пункт повестки саммита в Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Шарифулин, ТАСС, CC BY 4.0

Огромный подсанкционный рынок требует своей платёжной системы

Несмотря на множество публикаций в западной прессе о том, что такой-то банк в Индии или Китае отказался осуществлять транзакции по российским платежам, что является следствием действующих западных санкций, данные китайской и индийской таможен показывают, что многомиллиардная торговля этих стран с Россией стремительно растёт.

Это говорит о том, что все восторги на Западе о кризисе платежей между РФ и её партнёрами по БРИКС не имеют ничего общего с реальностью. Пока страны обходятся бартерными сделками, взаимозачётами в национальных валютах, торгуют в юанях.

Но новая платёжная система БРИКС — на подходе, так как за два года СВО сформировался огромный параллельный рынок товаров и услуг, обходящий платежи в долларах и евро с оборотами на сотни миллиардов долларов и единовременными оплатами на десятки миллионов долларов. И эта новая реальность требует создания новой альтернативной финансовой мировой системы.

Аналог SWIFT — система "Мост БРИКС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках открывшегося саммита БРИКС подтвердил создание аналога SWIFT в рамках объединения. По его словам, платёжная система объединения будет включать полноценную систему передачи финансовых сообщений. Её планируют создать с учётом использования цифровых финансовых активов. У всех ЦБ стран-основателей БРИКС уже есть свои цифровые валюты.

"Это обмен финансовой информацией между центральными банками. Это аналог SWIFT — то, что обеспечивает международные расчёты", — сказал президент РФ Владимир Путин на встрече неделю назад с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

Издание Bloomberg рассказало, что новая платёжная система получила название BRICS Bridge ("Мост БРИКС").

Предусматривается:

развитие сети коммерческих банков, которые могут проводить операции в местных валютах;

установление прямых связей между центральными банками стран-участниц;

создание центров взаимной торговли такими товарами, как нефть, природный газ, зерно и золото;

использование технологии распределённого реестра (DLT) для передачи цифровых валют центробанков, криптоактивов или токенов (токенизированы будут золото и товары). Одним из наиболее известных видов DLT является блокчейн, представляющий собой распределённую базу данных всех транзакций, проведённых участниками системы, в виде цепочки блоков с определённым числом транзакций.

В мире есть успешный опыт такой системы. ЦБ Китая с использованием цифрового юаня организовал в 2019 году совместно с центральными банками Гонконга, Таиланда и ОАЭ систему Mbridge, которая работает с ошеломляющим успехом, так как платежи проходят мгновенно и без комиссионных, минуя проверки и одобрения третьих сторон.

Система "Мост БРИКС" будет хороша также тем, что в ней не будет одного регулятора и ни одна страна не сможет отключить другую. Система потенциально гораздо более эффективна, чем нынешняя, и она ослабит доминирующее положение доллара.

Саммит в Казани определит вектор развития БРИКС

Кроме того, в Казани обсудят возможность создания международной валюты, обеспеченной золотом, которая заменит доллар в межгосударственных расчётах. Это пока отложенное решение.

Для БРИКС следующие три дня саммита будут крайне важны, так как определят вектор развития объединения. При правильном подходе и реализации влияние как старых членов БРИКС, так и новых значительно возрастёт.

Ждём новостей про платёжную систему, про статус стран внутри БРИКС, критерии для новых членов, планы по развитию торговой инфраструктуры, коллективные решения по использованию природных ресурсов и т. д.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.





Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому. Платёжные системы являются одной из ключевых частей современных монетарных систем.



