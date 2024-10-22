Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Бриллианты и изумруды — одни из самых известных драгоценных камней, но что встречается реже?

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

По данным, изумруды значительно более редки по количеству месторождений. Например, по состоянию на 2024 год существует 49 известных месторождений изумрудов, в то время как месторождений алмазов около тысячи.

Но это не значит, что добыча алмазов проще: всего 82 рудника активно работают по всему миру.

Процесс формирования обоих камней сложен и уникален.

Алмазы образуются глубоко в мантии Земли, на глубине около 150-200 километров.

Они появляются из углерода в результате химических реакций, происходящих при изменении температуры и давления.

Чтобы алмазы оказались доступными для добычи, требуется редкое кимберлитовое извержение вулкана, которое поднимает алмазы на поверхность.

Изумруды же образуются при более сложных условиях. Они формируются в зонах столкновения тектонических плит, где бериллий встречается с хромом или ванадием.

"Алмазы распределены более равномерно, что позволяет добывать их большими объемами. Можно просто вырыть большую яму, взорвать ее и собрать алмазы оптом. Для изумрудов необходима уникальная геологическая среда, что делает их добычу более трудоемкой и мелкомасштабной", — коментирует Эван Смит, старший научный сотрудник Геммологического института Америки.

Хотя условия для образования обоих камней уникальны, изумруды определённо встречаются реже с точки зрения их доступности для людей.

Уточнения

Изумру́д (устар. смарагд от лат. smaragdus (из греч. σμάραγδος)) — минерал, драгоценный камень берилловой группы. Согласно классификации Ферсмана изумруд, наравне с алмазом, сапфиром, рубином, хризобериллом, александритом, благородной шпинелью и эвклазом, относится к самоцветным камням первого порядка.



Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. Самый твёрдый минерал по шкале эталонных минералов твёрдости Мооса.

