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Как правильно хранить ювелирные украшения: главные советы

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Ювелирные украшения — это не только способ подчеркнуть стиль и индивидуальность, но и ценные вещи, которые требуют бережного хранения. Неправильное обращение может привести к их порче, поэтому важно знать основные правила. Первое — каждому украшению нужно выделить своё место. Используйте специальные шкатулки и футляры, которые помогут предотвратить повреждения. Например, золото и платина не должны храниться рядом с серебром, так как это может вызвать потемнение изделий. Жемчуг тоже требует особых условий, лучше выделить для него отдельное место.

Как правильно хранить ювелирные украшения: главные советы
Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Крупные украшения из натуральных камней, бисера и других материалов лучше хранить в шкатулках с большими ячейками, чтобы избежать повреждений. Сортировка украшений — ключевой момент. Серьги, браслеты, кольца — всё это не должно контактировать друг с другом. Для колец удобны шкатулки с валиковыми разделителями, а для серёжек — специальные планшеты, где всё видно и легко достать. Браслеты лучше хранить в футлярах или бархатных мешочках, чтобы уберечь их от повреждений и внешних факторов.

Деревянные шкатулки не лучший выбор для хранения драгоценностей, так как дуб, например, содержит кислоты, которые могут вызвать потемнение. Если всё же используете деревянную шкатулку, убедитесь, что внутри она обшита мягкой тканью. Ювелирные изделия следует снимать перед занятиями спортом и избегать их контакта с водой и пылью. Категорически нельзя хранить драгоценности вместе с бижутерией — это может привести к фатальным последствиям.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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