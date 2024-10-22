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Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта

1:35
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Автоэксперт Алексей Ревин поделился рекомендациями о том, как правильно хранить летние шины зимой, чтобы не испортить их и продлить срок службы.

Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Ревина, шина, наполненная воздухом под давлением, достаточно прочная и способна выдерживать до полутонны нагрузки. Однако после снятия с диска она становится уязвимой к повреждениям и требует особого подхода к хранению.

Эксперт отметил, что шины нельзя хранить, складывая их стопкой без дисков, так как давление на боковины может привести к деформации. Верхняя шина останется в порядке, но нижняя деформируется, и после зимы будет сложно установить ее герметично на колесо.

Еще более вредным методом хранения является подвешивание шин на гвозди, крюки или палку. В таком положении посадочные поверхности шин деформируются, и их установка становится проблематичной.

Ревин рекомендует хранить шины вертикально, установив их на пол или полку. Если шины расположены на полу, на них нельзя класть другие предметы. Лучше всего использовать специальные полки, похожие на те, которые применяются в магазинах для хранения и демонстрации шин.

Что касается условий хранения, строгих требований к температуре и влажности нет. Главное, чтобы влажность не была слишком высокой, а на поверхности шин не образовывался конденсат. Шины должны находиться в помещении, защищенном от осадков.

Уточнения

Деформа́ция (от лат. deformatio — «искажение») — изменение формы и размеров тел или объёма, связанное с их перемещением друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы. Обычно деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой которого является упругое механическое напряжение.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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