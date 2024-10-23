Лидеры России и Турции обсудят расширение экономического партнерства на встрече в Казани

В рамках саммита БРИКС президент России Владимир Путин анонсировал ключевые темы предстоящих переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральное место в повестке встречи займут вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами.
Российский лидер отметил позитивную динамику двустороннего взаимодействия в экономической сфере и подчеркнул намерение обсудить механизмы повышения эффективности существующих партнерских отношений.
Планируемые переговоры демонстрируют стремление обеих стран к укреплению взаимовыгодных экономических связей и поиску новых направлений сотрудничества.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.