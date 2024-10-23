Лидеры России и Турции обсудят расширение экономического партнерства на встрече в Казани

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В рамках саммита БРИКС президент России Владимир Путин анонсировал ключевые темы предстоящих переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральное место в повестке встречи займут вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Российский лидер отметил позитивную динамику двустороннего взаимодействия в экономической сфере и подчеркнул намерение обсудить механизмы повышения эффективности существующих партнерских отношений.

Планируемые переговоры демонстрируют стремление обеих стран к укреплению взаимовыгодных экономических связей и поиску новых направлений сотрудничества.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

