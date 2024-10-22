Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией

0:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные российские автомобили значительно улучшили качество своей продукции, что даёт им возможность успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Проведённые исследования показали, какие марки машин наиболее устойчивы к коррозии:

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

LADA Vesta. Эта модель не только отличается высоким качеством сборки, но и проста в обслуживании. Она оснащена надёжным двигателем с экономичным расходом топлива, что делает её привлекательным выбором. LADA Vesta SW Cross. Внешний вид этой модели заметно отличается от первой. Однако в плане устойчивости к коррозии она немного уступает LADA Vesta. LADA XRAY. У этой машины кузов защищён от коррозии, но, к сожалению, остальные части автомобиля оказались более уязвимыми.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

