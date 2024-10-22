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Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
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Авто

Современные российские автомобили значительно улучшили качество своей продукции, что даёт им возможность успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Проведённые исследования показали, какие марки машин наиболее устойчивы к коррозии:

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0
  1. LADA Vesta. Эта модель не только отличается высоким качеством сборки, но и проста в обслуживании. Она оснащена надёжным двигателем с экономичным расходом топлива, что делает её привлекательным выбором.
  2. LADA Vesta SW Cross. Внешний вид этой модели заметно отличается от первой. Однако в плане устойчивости к коррозии она немного уступает LADA Vesta.
  3. LADA XRAY. У этой машины кузов защищён от коррозии, но, к сожалению, остальные части автомобиля оказались более уязвимыми.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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