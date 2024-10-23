Венесуэла демонстрирует солидарность с Россией в условиях международного давления

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На полях саммита БРИКС в Казани состоялась значимая встреча президентов России и Венесуэлы, в ходе которой российский лидер Владимир Путин выразил признательность южноамериканскому партнеру за последовательную поддержку.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

По словам главы российского государства, особую ценность представляет единство взглядов Москвы и Каракаса на текущую международную обстановку. В условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании Венесуэла продолжает оказывать существенную дипломатическую поддержку российской стороне.

Данное заявление, сделанное в присутствии венесуэльского президента Николаса Мадуро, подчеркивает особый характер двусторонних отношений и демонстрирует устойчивость российско-венесуэльского партнерства даже в сложных геополитических условиях.

Уточнения

Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.



