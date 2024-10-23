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Как питаются альпинисты на экстремальных высотах: советы Алины Пековой

1:32
Спорт

Альпинисты берут с собой сыпучие продукты быстрого приготовления при покорении больших высот. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала покорившая все восьмитысячники мира Алина Пекова.

Как питаются альпинисты на экстремальных высотах: советы Алины Пековой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Наверх мы берем сыпучие продукты быстрого приготовления. Коронного блюда нет, на высоте не хочется есть, часто приходится себя заставлять, и уже не имеет значения, чем ты питаешься. Отмечу, что продукты, которыми ты там питаешься, внизу видеть не хочешь", — сказала Пекова.

9 октября 2024 года Елена Пекова достигла вершины Шишабангмы, которая занимает 14-е место среди самых высоких гор мира. Она стала первой россиянкой, завершившей проект "Корона Гималаев", предполагающий восхождение на все 14 восьмитысячников. Альпинистка потратила менее полутора лет на осуществление этой амбициозной задачи: в 2023 году она покорила 11 вершин, а в 2024 — три. Только 42 человека в истории альпинизма смогли подняться на все эти высоты. 23 октября рекорд Пековой был официально подтвержден главой Книги рекордов России Станиславом Коненко.

Восхождение на все 14 восьмитысячников считается одним из самых знаковых достижений в мире высотного альпинизма. Из этих гор 10 расположены в Гималаях.

Уточнения

Гимала́и — высочайшая горная система Земли. Гималаи расположены между Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге).

Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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