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Молодежь России выступает против животных в цирках

1:01
Общество

В России каждый второй молодой человек до 34 лет выступает против животных в цирке, следует из опроса Superjob.

Молодежь России выступает против животных в цирках
Фото: flickr.com by spcbrass, CC BY-SA 2.0

Депутаты Государственной думы будут рассматривать законопроект о запрете животных в цирке.

41 процент россиян согласен с тем, что нужно не разрешать в цирках использование и диких, и домашних животных. 12 процентов — против представлений с дикими животными, пишет "Газета.Ru".

При этом часть россиян уверены, что тем животным, которые сейчас выступают, следует дать доработать "до пенсии". Другие за то, чтобы отправить их в зоопарки, молодых же животных можно вернуть в дикую среду. Некоторые опрошенные считают, что необходимо возвести реабилитационные центры для животных с условиями, которые приближены к природным.

Чаще против выступлений животных в цирке голосуют женщины (47 процентов против 34 процентов мужчин).

Уточнения

Цирк (от лат. circus — круг) — вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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