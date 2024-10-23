НАТО выражает солидарность с Турцией после террористической атаки в Анкаре

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил с официальным заявлением в связи с террористическим актом, произошедшим в столице Турции. В своем обращении через соцсети он выразил серьезную обеспокоенность случившимся и подтвердил безусловную поддержку Турции как стратегического союзника НАТО.
Руководитель альянса подчеркнул категорическое неприятие любых форм терроризма и заверил в пристальном мониторинге развития ситуации. По информации от генсека, состоялся телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения инцидента.
Согласно данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате нападения имеются человеческие жертвы и пострадавшие. Инцидент произошел в районе Кахраманказан около стратегического объекта — здания корпорации TUSAŞ, специализирующейся на производстве военной авиатехники и космического оборудования. Турецкие медиа сообщают, что после взрыва были зафиксированы звуки выстрелов.
В настоящее время Генеральная прокуратура Анкары проводит расследование обстоятельств террористического акта.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ, Турецкая авиационная и космическая промышленность) — турецкая аэрокосмическая компания основанная в 1973 г.
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