НАТО выражает солидарность с Турцией после террористической атаки в Анкаре

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил с официальным заявлением в связи с террористическим актом, произошедшим в столице Турции. В своем обращении через соцсети он выразил серьезную обеспокоенность случившимся и подтвердил безусловную поддержку Турции как стратегического союзника НАТО.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

Руководитель альянса подчеркнул категорическое неприятие любых форм терроризма и заверил в пристальном мониторинге развития ситуации. По информации от генсека, состоялся телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения инцидента.

Согласно данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате нападения имеются человеческие жертвы и пострадавшие. Инцидент произошел в районе Кахраманказан около стратегического объекта — здания корпорации TUSAŞ, специализирующейся на производстве военной авиатехники и космического оборудования. Турецкие медиа сообщают, что после взрыва были зафиксированы звуки выстрелов.

В настоящее время Генеральная прокуратура Анкары проводит расследование обстоятельств террористического акта.

Уточнения

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ, Турецкая авиационная и космическая промышленность) — турецкая аэрокосмическая компания основанная в 1973 г.

