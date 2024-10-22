Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого

Вполне вероятно, что при сохранении нынешнего сценария боевых действий на Украине наша специальная военная операция может превзойти по продолжительности Великую Отечественную войну. Несмотря на победные реляции со всех фронтовых направлений и реальные успехи российской армии, ВСУ проявляют удивительное упорство, мы никак не можем убедительно выиграть борьбу дронов, по всей Незалежной исправно работают бравые "бусификаторы-могилизаторы".
К тому же финансовая система Украины, благодаря западным финансовым вливаниям, сохраняет относительную стабильность (гривна даже растёт по отношению к рублю), а кровавый диктатор Зеленский беспрепятственно колесит по недружественным нам странам, выпрашивая оружие и деньги, и даже недавно презентовал химерический план победы над Россией.
Кстати, узурпатора власти на Украине вполне можно сравнить с персонажем великого романа Ф. М. Достоевского "Бесы" Петрушей Верховенским, которому, прибегнув к интригам и террору, удалось дестабилизировать ситуацию в целом городе. Зеленский из мелкого и смешного беса вырос едва ли не в Князя тьмы, поскольку его цель — спровоцировать глобальный конфликт, неизбежно ведущий к Апокалипсису. Поэтому над ним не нужно смеяться, это страшная, чрезвычайно энергичная и опасная фигура, готовая ради своих интересов принести бесчисленное количество жертв.
Понятно, что главной его жертвой уже сейчас стал весь украинский народ, некогда голосовавший за мир и горько обманувшийся в своих ожиданиях. Надо сказать прямо: решающую роль здесь сыграла национальность Зеленского, который считает украинцев лишь расходным материалом для осуществления своих сатанинских замыслов.
Чтобы убедиться в этом, нужно посмотреть на события, происходящие на Ближнем Востоке, и чётко осознать сущность израильского государства, для которого жизнь одного еврея имеет неизмеримо большую ценность, чем жизни миллионов иноплеменников. Израильские спецслужбы не останавливаются перед ликвидацией иранских и палестинских военных и политических деятелей и при этом не обращают ровным счётом никакого внимания на мировое общественное мнение, превратившееся за последние годы в невнятную разноголосицу потрясённых их дерзкой наглостью поборников международного права.
Может, нашим спецслужбам следует перенять опыт израильских коллег и ликвидировать наконец нелегитимного украинского фюрера, сеющего раздор между славянами и ставшего символом всех происходящих в Незалежной безумств, трагедий и катастроф?
Сейчас трудно сказать, когда завершится спецоперация. И хотя российские и зарубежные СМИ пестрят заголовками статей о том, что Украина почти исчерпала свой военно-экономический и мобилизационный потенциал, она вполне может сопротивляться ещё год-полтора. Об этом свидетельствует ряд весьма неприятных для нас фактов, а именно: боевые действия до сих пор ведутся на присоединённых к Российской Федерации территориях, а из Курской области в течение более двух месяцев не удаётся выбить вторгнувшиеся вражеские силы.
Однако исход СВО всё равно очевиден, как вполне предсказуемы и её результаты. Как недавно в очередной раз заявил президент Путин, все цели операции будут достигнуты, а это значит, что Украина, сохранившись в урезанном виде, станет нейтральным государством и будет пытаться вступить в ЕС, где её, мягко выражаясь, не очень ждут.
Также, вполне возможно, на левом берегу Днепра возникнет некая буферная Малороссия со столицей в Харькове, союзная России и интегрированная в нашу экономическую систему. Только создание такого альтернативного Незалежной государства гарантирует сохранение украинского народа, его языка и культуры. При этом не следует ожидать, что наши отношения с Западом потеплеют, хотя многие санкции европейцам придётся с нас снять, иначе их экономические потери окажутся совершенно неприемлемыми.
Но наша Победа будет неполной и ущербной, если Россия внутренне не преобразится, сойдя с потребительского пути развития. Наши руководители с высоких трибун часто произносят речи о том, что наша страна отстаивает принципы справедливого мироустройства, выступает против западного неоколониализма и глобализма.
Иногда так и слышатся переиначенные советские лозунги: "Российский народ — авангард человечества", "Россия ведёт все народы и государства в светлое многополярное будущее" и т. п.
Однако так ли это на самом деле?
Если говорить о нашем повседневном быте, то символами Новой России, возникшей после распада СССР, стали многоэтажные "человейники", растущие, как грибы после дождя, по всем нашим городам и весям, титанические, похожие на сараи торговые центры, пробки на дорогах, дворы, забитые автотранспортом, гигантское количество мусора, производимого не только крупными производствами, но и каждым домохозяйством. Всё это вылилось в главную российскую проблему — демографическую.
К сожалению, жизнь в России не столь комфортная, как в странах загнивающего Запада, а многие наши проблемы не только не решаются, но даже усугубляются. Так, чтобы купить квартиру, молодая семья должна влезть на десятилетия в ипотечные долги, во многих регионах плохо развивается социальная и культурная инфраструктура, не хватает школ и больниц, работа общественного транспорта отстаёт от потребностей населения, мусорная реформа, как многие наши грандиозные проекты, оказалась неэффективной.
Чтобы за примерами далеко не ходить, приведу в этом качестве Новороссийск, в котором живу уже полвека. На окраинах этого южного приморского города, на месте уникальных виноградников, выросли гигантские районы многоэтажек и десятки немыслимых по величине торговых центров и складов, для большегрузного транспорта повсюду устроены обширные автостоянки, въезд в город, как и выезд из него, этим летом были затруднены из-за многокилометровых пробок, в которых приходилось стоять часами!
До сих пор в городе, являющемся крупнейшим портом России, не решена проблема водоснабжения, возникают перебои с электричеством. Дошло до того, что в разгар курортного сезона в городе, изнывавшем от небывалой жары, пришлось отключить фонтаны! Практически все школы работают в две смены, а количество учеников в классах превышает норму в полтора раза. Что уж тут говорить о какой-то культурной жизни, если в городе нет современного театра, а штат управления культуры насчитывает всего несколько работников? В довершение всех прелестей жизни в Новороссийске регулярно возникают пожары на мусорном полигоне, которые обволакивают ядовитым дымом ближайшие посёлки.
Обиднее всего то, что перечисленные проблемы достаточно просто решаются. Для этого нужны хозяйственная сметка, честные профессионалы у власти и, разумеется, материальные средства. Многие города и территории России могут служить примерами динамичного, толкового и эффективного развития. Достаточно назвать Москву, которая далеко обогнала все европейские столицы, Севастополь, Нижний Новгород, Казань, Самару, даже Мариуполь. Я перечислил только те города, в которых побывал за последние несколько лет.
Вся Россия нуждается в комплексном благоустройстве, чтобы наша жизнь была примером не только для союзных нам стран, но и для "цивилизованного" Запада. Кстати, программа по формированию комфортной городской среды в своё время была инициирована лично президентом Путиным. Именно благодаря этой программе облик большинства наших городов существенно изменился к лучшему.
Так неужели сам президент опять должен вмешаться и запретить строительство "человейников", уродующих городской ландшафт в угоду алчных застройщиков? В конце концов, человек рождён не для того, чтобы безудержно потреблять материальные блага, смыслом его жизни может стать созидание красоты. И не только внешней, но и внутренней, духовной.
Только возродившись как великая культурная держава, решив социально-экономические и нравственные вопросы, Россия обретёт способность наметить путь в светлое будущее и привлечь на свою сторону не только отшатнувшихся от неё бывших соотечественников, но и большинство народов мира, не подпавших окончательно под влияние Запада, к которому мы до недавних пор относились с незаслуженным им уважением.
Мы победим, и в этом нет сомненья!
Спесивых супостатов сокрушим.
И тёмным силам зла на посрамленье
Над миром воссияет Третий Рим!
Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае.
Фёдор Миха́йлович Достое́вский (30 октября [11 ноября] 1821, Москва — 28 января [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист.
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