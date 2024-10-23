В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве наблюдается уникальное явление на рынке аренды жилья: в третьем квартале 2024 года более половины из ста самых дорогих квартир исчезли с рынка, что стало рекордом за всю историю.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Специалисты подчеркивают, что подобное значительное вымывание предложения в сегменте "золотой сотни" ранее не фиксировалось. Обычно обновление рейтинга сопровождается изменением на уровне 25-33%, но в этом случае мы стали свидетелями беспрецедентных 50%, как сообщает РИА Новости.

В результате спрос на самые элитные квартиры в столице достиг исторических высот, что, наряду с недостатком предложений на рынке в целом, заставляет арендаторов пересматривать свои финансовые возможности. Часть людей переходит на квартиры бизнес-класса, однако большинство арендаторов не готовы снижать свои требования к расположению и качеству жилья, продолжая искать только самые лучшие варианты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.