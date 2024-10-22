Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2017 году Германия осуществила репатриацию своих золотых запасов, вернув на родину слитки на сумму почти 31 миллиард долларов, которые хранились в Нью-Йорке и Париже. Правда, процесс этот затянулся, вывезти золото германским властям оказалось не так-то уж и просто.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Два года спустя аналогичные действия предприняли Словакия и Польша, потребовав от Банка Англии вернуть им их золото. В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением. И это происходит во многом благодаря России, говорится в материале американского издания Golden Eagle.

Среди других европейских стран, которые хотели вернуть своё золото из Банка Англии и Федерального резервного банка Нью-Йорка, были центральные банки Австрии, Турции, Нидерландов и Чехии, отмечает автор материала.

Обозреватель Golden Eagle отметил, что одной из причин желания многих стран вернуть своё золото стало недоверие к США. Американское казначейство утверждает, что хранит 261 миллион унций золота в Форт-Ноксе и других местах.

Однако в этих хранилищах никогда не проводился независимый аудит, поэтому есть сомнения, что всё это золото действительно находится там. На этом фоне владельцы драгоценного металла всё чаще предпочитают возвращать его домой, чтобы обезопасить свои активы.

Есть и другая причина, по которой тонны слитков вывозятся из США и Англии — это Россия.

С 2022 года тема санкций стала крайне актуальной. США и их союзники ввели против России множество ограничений и даже заморозили резервы Центробанка РФ. На этом фоне резко возрос интерес к золоту, поскольку до него западные страны не смогут добраться в случае ухудшения отношений. Это видно на примере России — её огромный золотой запас остался в целости и сохранности.

Многие страны с развивающейся экономикой покупают золото, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как Россия, у которой около половины валютных резервов было заморожено США и их союзниками, констатировал автор материала.

Эти страны не просто покупают золото, они обменивают его на американские доллары. Таким образом происходит дедолларизация. В результате американские и британские хранилища золота начинают пустеть.

Недавно Индия вывезла из Банка Англии 100 тонн золотых слитков. В свою очередь, Саудовская Аравия, Египет и несколько африканских стран репатриировали свои золотые запасы из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Автор материала предполагает, что прошли те времена, когда центральный банк одной страны позволял хранить Центробанку другой свои запасы драгоценных металлов.