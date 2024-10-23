Гуфа арестовали за домогательства к девушке в Подмосковье

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Рэпера Алексея Долматова (Гуф) в Апрелевке арестовали за домогательства к девушке.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

Музыкант в подмосковном городе начал приставать к девушке, которая не стала этого терпеть и позвонила своему брату. Мужчины тут же сцепились. Во время драки рэпер ударил по уху своему оппоненту. Гуф при этом ранил руку, пишет Telegram-канал Shot.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением на Гуфа. Сотрудники правоохранительных органов отвезли в отделение полиции обоих мужчин для выяснения всех обстоятельств, пишет "ВМ".

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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