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Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов

3:35
Садоводство » Советы

Укрытие винограда осенью — важная процедура, которая помогает защитить растение от зимних морозов и предотвратить его повреждение. Правильное время и способ укрытия могут значительно повлиять на здоровье и урожай винограда в следующем сезоне. 

Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Когда укрывать виноград?

Определение времени укрытия винограда зависит от климатических условий региона. Важно учитывать как температуру, так и погодные условия:

  1. Холодные ночи: В общем, укрывать виноград следует перед первыми заморозками, когда температура начинает опускаться ниже 0°C. В северных регионах это обычно происходит в конце сентября — начале октября.
  2. Проверка температуры: Следите за прогнозом погоды. Если ожидаются сильные морозы, стоит укрыть виноград даже раньше, чтобы избежать повреждений.
  3. Листва: Часто виноград сами сбрасывает листья к концу октября. Это также сигнал о том, что пришло время для укрытия.

Как укрыть виноград правильно?

Процесс укрытия винограда состоит из нескольких этапов. При правильном подходе ваше растение будет защищено от холода и влаги.

Подготовка винограда

  • Обрежьте лишние побеги: Удалите поврежденные и слабые побеги, оставив 2-3 сильных. Это поможет растению сконцентрироваться на поддержании жизнеспособности.
  • Убедитесь в здоровье винограда: Перед укрытием осмотрите растение на наличие болезней и вредителей. При необходимости обработайте его фунгицидами или инсектицидом.

Удаление с опор

  • Снимите лозу с опор: Осторожно аккуратно снимите лозу с решеток или опор, чтобы не повредить растение. Это поможет вам укрыть виноград более эффективно.

Укладывание лозы

  • Уложите лозы на землю: Лозы аккуратно укладываются на предварительно приготовленную подстилку (можно использовать солому или древесные опилки) или непосредственно на землю.

Укрытие

  • Укройте виноград: Используйте защитные материалы. Это могут быть:
  • Лутрасил (спанбонд) — легкий агроволокно, который пропускает воздух и воду, но защищает от мороза.
  • Солома или торф — обеспечивают термоизоляцию.
  • Пластиковая пленка — не рекомендуется, так как она может создать парниковый эффект и вызвать гниение.
  • Закрепите укрытие: Убедитесь, что укрытие хорошо закреплено, чтобы его не сдуло ветром.

Завершение укрытия

  • Накрытие снегом: Если уже выпал снег, он также послужит отличным утеплителем. Приведите виноградную лозу в порядок, чтобы снег не повредил растение.

Советы

  • Регулярно проверяйте укрытие: Время от времени заглядывайте под укрытие, чтобы убедиться, что влага не скапливается и растение не гниет.
  • Подготовка к весне: В конце февраля или начале марта, когда температура начинает подниматься, аккуратно откройте укрытие, чтобы растение могло получать солнечный свет и воздух.

Правильное укрытие винограда осенью является важным аспектом ухода за растением, который поможет ему перенести зимние холода. Внимание к каждому этапу — от подготовки до укрытия — обеспечит здоровье вашего винограда и хорошую урожайность в следующем сезоне. Не забывайте адаптировать методы укрытия в зависимости от климатических условий вашего региона!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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