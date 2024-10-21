Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Капустные оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое подойдёт как для обеда, так и для ужина. Это нежное, питательное и ароматное кушанье поможет быстро утолить голод. Чтобы капуста сохранила максимум витаминов, её нужно бланшировать (поместить в кипяток на несколько минут) перед приготовлением.

Фото: flickr.com by ketou-daisuki, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 450 г;

йогурт натуральный (4%-й жирности) — 40-50 мл;

масло растительное — 50 мл;

чеснок сушёный — по вкусу;

яйца куриные — 2 шт.;

лук зелёный — 5 перьев;

мука пшеничная — 70-80 г;

укроп — по вкусу;

соль адыгейская — по вкусу;

перец чёрный молотый — 2 щепотки.

Приготовление:

Мелко нашинкуйте капусту и положите её в глубокую миску. Залейте кипятком и оставьте на 7-10 минут. Помойте и мелко нарежьте зелень (лук и укроп). Отожмите капусту от воды и смешайте с зеленью. Добавьте сушёный чеснок, молотый перец и яйца. Затем добавьте йогурт. Если йогурта нет, замените его нежирной сметаной. Перемешайте всё и постепенно добавляйте муку. Масса должна стать податливой. Разогрейте сковороду, смажьте её растительным маслом и обжарьте оладьи с помощью столовой ложки. Подавайте капустные оладьи со сметаной или лёгким соусом из греческого йогурта, чеснока и зелени.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

