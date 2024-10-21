Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта

Капустные оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое подойдёт как для обеда, так и для ужина. Это нежное, питательное и ароматное кушанье поможет быстро утолить голод. Чтобы капуста сохранила максимум витаминов, её нужно бланшировать (поместить в кипяток на несколько минут) перед приготовлением.
Ингредиенты:
Приготовление:
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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