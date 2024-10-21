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Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта

1:35
Еда

Капустные оладьи — это вкусное и полезное блюдо, которое подойдёт как для обеда, так и для ужина. Это нежное, питательное и ароматное кушанье поможет быстро утолить голод. Чтобы капуста сохранила максимум витаминов, её нужно бланшировать (поместить в кипяток на несколько минут) перед приготовлением.

Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Фото: flickr.com by ketou-daisuki, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 450 г;
  • йогурт натуральный (4%-й жирности) — 40-50 мл;
  • масло растительное — 50 мл;
  • чеснок сушёный — по вкусу;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • лук зелёный — 5 перьев;
  • мука пшеничная — 70-80 г;
  • укроп — по вкусу;
  • соль адыгейская — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — 2 щепотки.

Приготовление:

  1. Мелко нашинкуйте капусту и положите её в глубокую миску. Залейте кипятком и оставьте на 7-10 минут.
  2. Помойте и мелко нарежьте зелень (лук и укроп).
  3. Отожмите капусту от воды и смешайте с зеленью. Добавьте сушёный чеснок, молотый перец и яйца. Затем добавьте йогурт. Если йогурта нет, замените его нежирной сметаной.
  4. Перемешайте всё и постепенно добавляйте муку. Масса должна стать податливой.
  5. Разогрейте сковороду, смажьте её растительным маслом и обжарьте оладьи с помощью столовой ложки.
  6. Подавайте капустные оладьи со сметаной или лёгким соусом из греческого йогурта, чеснока и зелени.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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