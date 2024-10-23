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Россия способствует нормализации индийско-китайских отношений на саммите БРИКС

Мир

Высокопоставленный представитель индийского внешнеполитического ведомства Викрам Мисри выразил признательность российской стороне за организацию исторической встречи между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани.

Россия способствует нормализации индийско-китайских отношений на саммите БРИКС
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Значимость данной встречи обусловлена тем, что это первые двусторонние переговоры лидеров двух азиатских держав после пограничного конфликта 2020 года в регионе Ладакх. Предыдущий прямой диалог между главами государств состоялся в октябре 2019 года во время неформального визита китайского лидера в Индию.

Территориальные разногласия между странами имеют длительную историю и охватывают значительные территории: около 60 тысяч квадратных километров в штате Аруначал-Прадеш и участок в северном Кашмире. Особое напряжение сохраняется в районе Ладакх, где проходит линия фактического контроля между государствами.

Ситуация обострилась в мае 2020 года после серии столкновений у озера Пангонг, что привело к наращиванию военного присутствия обеих сторон. Несмотря на частичный отвод войск в 2021 году и продолжающиеся переговоры, по данным индийских СМИ, в приграничной зоне все еще находятся 50-60 тысяч военнослужащих с обеих сторон.

Однако недавно наметился прогресс в урегулировании ситуации. По информации индийского МИДа, страны достигли договоренности о порядке патрулирования в районе Ладакх, а также завершили процесс разведения войск в данном регионе, что может стать важным шагом к нормализации двусторонних отношений.

Уточнения

Кита́й страна Восточной Азии.

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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