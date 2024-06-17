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Олег Артюков
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили

Китай начал действовать в ответ на намерение ЕС повысить пошлины на электромобили

3:19
Экономика

Китай инициировал антидемпинговое расследование по импорту свинины из Евросоюза. Эта страна является крупнейшим рынком для европейских поставщиков. В 2023 году импорт из стран Евросоюза в Китай этого вида продукции составил 1,83 миллиарда долларов.

Китай начал действовать в ответ на намерение ЕС повысить пошлины на электромобили
Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info

Правительство Китая не выпустило официальных заявлений о причинах проведения данного расследования. Но весьма вероятно, это является ответной мерой на действия европейских регуляторов против китайских компаний.

Напомним, что на прошлой неделе Евросоюз обвинил Китай в несправедливом ценообразовании при поставках китайских электромобилей в Европу. В связи с этим ЕС планирует ввести дополнительные пошлины на электромобили из Китая.

Пекин уже заявил, что примет ответные меры, что вызвало серьезные опасения у европейских автопроизводителей, включая тех, кто производит автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Однако то, что ответной мерой окажется свинина, стало неожиданностью для Брюсселя.

Таким образом, торговая война между Китаем и Европой продолжает набирать обороты, и ни одна из сторон пока не намерена уступать.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза планируют временно обложить пошлинами от 17 до 38% китайские электромобили, поставляемые на европейский рынок. Эти меры будут введены с 4 июля, если до этой даты власти Китая не предложат пути решения проблемы использования ими госсубсидий в рамках правил Всемирной торговой организации.

При этом американская Tesla, имеющая завод в Шанхае и поставляющая с него продукцию в Европу, может договориться об индивидуальном размере пошлины в случае ее введения.

В октябре 2023 года Еврокомиссия начала расследование о субсидировании производства электромобилей в Китае.

"Комиссия предварительно пришла к выводу, что цепочка создания стоимости электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) в Китае пользуется несправедливым субсидированием, что создает угрозу ущерба для производителей в ЕС. Если переговоры с китайскими властями не приведут к эффективному решению, временные компенсационные пошлины будут введены с 4 июля в качестве гарантии (форма будет определена таможенной службой каждого государства-члена)", — было сказано в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

Индивидуальные пошлины ЕК намерена применить к трём китайским производителям: BYD (17,4%), Geely (20%) и SAIC (38,1%). Другие производители электромобилей в Китае, которые участвовали в расследовании, но не были отобраны, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в 21 процент.

Все остальные производители электромобилей из КНР, продающие продукцию в ЕС и не сотрудничавшие в расследовании, будут облагаться остаточной пошлиной в 38,1 процент.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
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