Ученые создали чип, который может кардинально изменить лечение эпилепсии

Исследователи из Китая разработали передовой чип для нейростимуляции, который может стать прорывом в лечении неврологических заболеваний.
Команда под руководством Бяо Суна и Сюй Лю из четырех известных китайских университетов создала 8-канальное устройство с высокой эффективностью (98%) и улучшенной балансировкой заряда.
Этот чип не только безопаснее, но и энергоэффективнее предыдущих аналогов, и его использование может значительно улучшить лечение таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, эпилепсия, а также травмы позвоночника.
Чип был протестирован на животных и показал способность эффективно стимулировать нервные клетки, не повреждая ткани.
Технология обещает изменить подход к нейронной модуляции и стать основой для более продвинутых интерфейсов "мозг-машина" и протезов.
Нейронная модуляция — это подача электрических стимулов для изменения работы нервной системы, что открывает новые возможности в терапии неврологических расстройств.
Разработанный чип работает на напряжении до 30 вольт, что особенно важно при использовании с электродами с высоким импедансом. Это позволяет эффективнее передавать электрический заряд, избегая повреждений тканей.
Исследователи доказали эффективность устройства на примере тестов с крысами, успешно стимулируя нервные окончания без видимого ущерба для тканей.
Одним из ключевых достижений является форма выходного сигнала устройства, которая позволяет эффективнее передавать заряд.
Это значительно повышает безопасность и эффективность стимуляции, что особенно важно в клинических условиях. В будущем этот чип может найти применение в медицине и помочь людям с параличом контролировать протезы или другие устройства с помощью мыслей.
Несмотря на большие успехи, исследователи признают необходимость дальнейших исследований и испытаний на людях, чтобы подтвердить безопасность и эффективность чипа в сложных нейронных сетях.
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