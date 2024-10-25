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Ученые создали чип, который может кардинально изменить лечение эпилепсии

2:07
Наука

Исследователи из Китая разработали передовой чип для нейростимуляции, который может стать прорывом в лечении неврологических заболеваний.

Ученые создали чип, который может кардинально изменить лечение эпилепсии
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Команда под руководством Бяо Суна и Сюй Лю из четырех известных китайских университетов создала 8-канальное устройство с высокой эффективностью (98%) и улучшенной балансировкой заряда.

Этот чип не только безопаснее, но и энергоэффективнее предыдущих аналогов, и его использование может значительно улучшить лечение таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, эпилепсия, а также травмы позвоночника.

Чип был протестирован на животных и показал способность эффективно стимулировать нервные клетки, не повреждая ткани.

Технология обещает изменить подход к нейронной модуляции и стать основой для более продвинутых интерфейсов "мозг-машина" и протезов.

Нейронная модуляция — это подача электрических стимулов для изменения работы нервной системы, что открывает новые возможности в терапии неврологических расстройств.

Разработанный чип работает на напряжении до 30 вольт, что особенно важно при использовании с электродами с высоким импедансом. Это позволяет эффективнее передавать электрический заряд, избегая повреждений тканей.

Исследователи доказали эффективность устройства на примере тестов с крысами, успешно стимулируя нервные окончания без видимого ущерба для тканей.

Одним из ключевых достижений является форма выходного сигнала устройства, которая позволяет эффективнее передавать заряд.

Это значительно повышает безопасность и эффективность стимуляции, что особенно важно в клинических условиях. В будущем этот чип может найти применение в медицине и помочь людям с параличом контролировать протезы или другие устройства с помощью мыслей.

Несмотря на большие успехи, исследователи признают необходимость дальнейших исследований и испытаний на людях, чтобы подтвердить безопасность и эффективность чипа в сложных нейронных сетях.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψίαἐπίληπτος «схваченный, пойманный, застигнутый»), — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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