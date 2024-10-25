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Рынок подержанных электрокаров в России: Nissan Leaf снова лидер

1:22
Авто

Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", в сентябре 2024 года россияне приобрели 1 088 подержанных электромобилей, что на 6% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Рынок подержанных электрокаров в России: Nissan Leaf снова лидер
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

Последний раз рост на этом рынке наблюдался в апреле, и с тех пор, в течение пяти месяцев 2024 года, рынок не демонстрирует позитивной динамики. Однако по итогам первых девяти месяцев года сохраняется небольшой рост: за этот период было продано 8 359 подержанных электромобилей, что на 3,5% больше по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.

Более 70% продаж подержанных электромобилей в сентябре пришлось на три марки: Nissan (454 автомобиля), Tesla (173 автомобиля) и Zeekr (150 автомобилей). Продажи других брендов не превысили 100 экземпляров. Лидером среди моделей остаётся Nissan Leaf, с результатом 447 проданных автомобилей. Также преодолел отметку в 100 перепроданных авто Zeekr 001, с результатом 109 единиц. В тройку самых популярных вошла и Tesla Model 3, с 83 проданными автомобилями.

Уточнения

Nissan LEAF — электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном Токийском автосалоне в 2009 году.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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