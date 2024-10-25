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Храп: как соль и привычки влияют на ваш сон

1:38
Здоровье

Храп — знакомая каждому проблема. Кто-то слышал о ней от других, кто-то страдает от храпа близких, а некоторые сами не могут избавиться от этого недуга.

Храп: как соль и привычки влияют на ваш сон
Фото: Svijet zdravlja is licensed under public domain

Да, храп — это именно недуг, который далеко не так безобиден, как кажется. Во время храпа происходит частичная блокировка поступления кислорода в организм, что приводит к кислородному голоданию клеток.

Особенно страдают от этого головной мозг, сердечная мышца и другие жизненно важные органы. Ученые предупреждают: храп может значительно повысить риск инфаркта миокарда или инсульта.

Интересно, что чрезмерное потребление соли также может провоцировать храп. Избыток соли обезвоживает организм, создает отеки, которые сужают дыхательные пути. В результате возникают проблемы с дыханием во время сна.

Медики советуют ограничить употребление соли тем, кто страдает от храпа, отказаться от вредных привычек и постараться спать на боку. Излишний вес также может усугубить ситуацию.

Однако главный враг здорового сна — это именно соль. Она вызывает отёки тканей в области шеи, которые препятствуют нормальному дыханию и провоцируют храп.

Для улучшения состояния врачи рекомендуют иногда принимать мочегонные препараты, которые помогают уменьшить отёки, выводя излишнюю жидкость. А также стоит заменить соль на более полезные и ароматные добавки: пряные травы, сушёную морскую капусту, лимонный сок и другие натуральные ингредиенты.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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