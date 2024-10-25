Рейтинг автомобилей с высокой потерей стоимости

Убытки на колёсах: автомобили, которые не продашь

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Составлен рейтинг автомобилей, которые почти невозможно перепродать. Лидером этого списка стала Renault Laguna. Эксперты отмечают, что данное авто совершенно невыгодно для перепродажи, поскольку за три года можно потерять до 44 % от вложенных средств.

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На втором месте находится Jaguar FX. На вторичном рынке это транспортное средство не пользуется спросом, и за несколько лет его стоимость может упасть на 42 % от первоначальных вложений.

Замыкает тройку самых неудачных автомобилей Cadillac CTS. Его цена за три года снижается на целых 40 %. Специалисты подчёркивают, что именно этот автомобиль является ярким примером того, как стоимость может упасть даже не за три года, а всего за один.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

