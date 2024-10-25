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Рейтинг автомобилей с высокой потерей стоимости

Убытки на колёсах: автомобили, которые не продашь
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти невозможно перепродать. Лидером этого списка стала Renault Laguna. Эксперты отмечают, что данное авто совершенно невыгодно для перепродажи, поскольку за три года можно потерять до 44 % от вложенных средств.

Убытки на колёсах: автомобили, которые не продашь
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На втором месте находится Jaguar FX. На вторичном рынке это транспортное средство не пользуется спросом, и за несколько лет его стоимость может упасть на 42 % от первоначальных вложений.

Замыкает тройку самых неудачных автомобилей Cadillac CTS. Его цена за три года снижается на целых 40 %. Специалисты подчёркивают, что именно этот автомобиль является ярким примером того, как стоимость может упасть даже не за три года, а всего за один.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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