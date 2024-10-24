Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку

Каждый огородник стремится получить наиболее высокий урожай. но не всё зависит от количества времени и усилий, вложенных в собственные грядки. Не менее важно выбрать подходящий урожайный сорт.
5 самых высoкoурoжайных сoртов oгурцoв
1. Зозуля F1 С 1 квадратного метра можно собрать до 20 кг огурцов! При этом плоды достигают длины 20-24 см и весят около 300 граммов.
2. Емеля F1 Дает в среднем 16 кг с одного квадратного метра за сезон. Этот сорт подходит для выращивания в теплице, парнике и на застеклённом балконе.
3. Мурашка F1 Ранний гибрид с высокой урожайностью — до 12 кг с квадратного метра в теплице. Плоды достигают длины до 12 см.
4. Сибирская гирлянда F1 С одного растения можно собрать от 15 до 30 кг огурцов. Плоды небольшие, сладкие и универсальные в использовании.
5. Матрица F1 Этот сорт подходит только для выращивания в теплице. Он ранний, начинает плодоносить через месяц и может дать до 11 кг огурцов с квадратного метра.
Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.