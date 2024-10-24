Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких витаминах особенно нуждаются питомцы при домашнем содержании?
В горах Узбекистана найден потерянный средневековый город
Как сеять грибы. Рассада из перезревшей шляпки
Путин назвал перспективным участие Турции в работе БРИКС
Как правильно составить почву для зимнего огорода
Гид по выбору штор под обои: создаём гармоничный интерьер
Синяки на коже без причины: гастроэнтеролог назвал причину
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
В Ассоциации туроператоров России рассказали про новый документ для получения шенгена

Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку

1:25
Садоводство

Каждый огородник стремится получить наиболее высокий урожай. но не всё зависит от количества времени и усилий, вложенных в собственные грядки. Не менее важно выбрать подходящий урожайный сорт.

Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

5 самых высoкoурoжайных сoртов oгурцoв

1. Зозуля F1 С 1 квадратного метра можно собрать до 20 кг огурцов! При этом плоды достигают длины 20-24 см и весят около 300 граммов.

2. Емеля F1 Дает в среднем 16 кг с одного квадратного метра за сезон. Этот сорт подходит для выращивания в теплице, парнике и на застеклённом балконе.

3. Мурашка F1 Ранний гибрид с высокой урожайностью — до 12 кг с квадратного метра в теплице. Плоды достигают длины до 12 см.

4. Сибирская гирлянда F1 С одного растения можно собрать от 15 до 30 кг огурцов. Плоды небольшие, сладкие и универсальные в использовании.

5. Матрица F1 Этот сорт подходит только для выращивания в теплице. Он ранний, начинает плодоносить через месяц и может дать до 11 кг огурцов с квадратного метра.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Еда и рецепты
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут Аудио 
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Еда и рецепты
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
В Ассоциации туроператоров России рассказали про новый документ для получения шенгена
Телеведущая Сабина Пантус рассказала о преследовании поклонницы: решила, что я — исчадие ада
Эксперт Балашов: рыба подорожает, но не настолько, чтобы позволить себе её только по праздникам
Мёд в уходе за волосами: простые рецепты для здоровых прядей
"Шанхай Шэньхуа" одержал ещё одну победу в азиатской Лиге чемпионов
Как укрывать розы на зиму
Хранение данных на ДНК может стать доступным благодаря новой технологии
Россиянам заблокировали доступ к обновлениям видеокарт Nvidia
Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.