Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник стремится получить наиболее высокий урожай. но не всё зависит от количества времени и усилий, вложенных в собственные грядки. Не менее важно выбрать подходящий урожайный сорт.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

5 самых высoкoурoжайных сoртов oгурцoв

1. Зозуля F1 С 1 квадратного метра можно собрать до 20 кг огурцов! При этом плоды достигают длины 20-24 см и весят около 300 граммов.

2. Емеля F1 Дает в среднем 16 кг с одного квадратного метра за сезон. Этот сорт подходит для выращивания в теплице, парнике и на застеклённом балконе.

3. Мурашка F1 Ранний гибрид с высокой урожайностью — до 12 кг с квадратного метра в теплице. Плоды достигают длины до 12 см.

4. Сибирская гирлянда F1 С одного растения можно собрать от 15 до 30 кг огурцов. Плоды небольшие, сладкие и универсальные в использовании.

5. Матрица F1 Этот сорт подходит только для выращивания в теплице. Он ранний, начинает плодоносить через месяц и может дать до 11 кг огурцов с квадратного метра.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

