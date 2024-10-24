Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину

Претендент в космонавты Андрей Бабкин, который был исключён из лётного состава российского отряда из-за фильма "Вызов" и уволен с должности в сентябре 2024 года из-за насморка обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Так, Бабкин призвал главу государства предоставить независимых экспертов для оценки его здоровья. После этого управление президента направило в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) "Роскосмоса" запрос с требование предоставить необходимые документы для рассмотрения обращения космонавта.

В ответ на запрос ЦПК сообщил о проведении консилиума 12 июля 2024 года. Руководил консилиумом, на котором присутствовали члены ЛОР-секции Главной медицинской комиссии, начальник ФМБА России.

По результатам оснований для пересмотра заключения Бабкину не обнаружили. Сам космонавт сообщил, что не присутствовал на консилиуме 12 июля.

В октябре 2021 года Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос", назвал бесценными снятые на МКС кадры фильма "Вызов", полученные после полета на орбиту актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Бабкин готовился к полету 14 лет.

Уточнения

«Вы́зов» — российский драматический фильм, срежиссированный Климом Шипенко.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.



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