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Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

1:02
Зоосфера » Кошки

Кошки считаются самыми независимыми домашними животными, однако это не совсем правда. На самом деле мурлыка нуждается в общении и из всех членов семьи выбирает того, кто ей больше нравится. Рассказываем, как понять, кто является для питомца главным.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Любопытно, что кошачий выбор необязательно падает на того, кто удовлетворяет её физиологические потребности: кормит, вычёсывает, убирает за ней. Гораздо больше мурлыки ценят тех, кто с ними играет, общается и разделяет их интересы. Именно с такими людьми у животных устанавливается глубокая эмоциональная связь.

Понять, кто из домочадцев является для кошки самым близким человеком, можно по ряду признаков. Питомец старается всегда держать своего любимчика в поле зрения, поэтому садится или ложится так, чтобы его видеть. Также мурлыка может повсюду следовать за ним, а в кровати непременно ляжет поближе к хозяину.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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