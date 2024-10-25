Суп-пюре из кабачков: готовится проще некуда, получается лёгким и вкусным

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Это великолепный рецепт супа-пюре из кабачков, который станет вашим фирменным блюдом благодаря невероятному вкусу и лёгкости его приготовления. Используя свежие кабачки, картофель, лук и сыр, вы создадите блюдо, которое будет с радостью съедаться всей семьей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

При подаче с гренками и семечками этот суп станет настоящим угощением для всех членов семьи. Приготовьтесь к тому, что он будет "улетать" со стола!

Ингредиенты:

Молодые кабачки — 1 шт.,

Картофель — 2 шт.,

Лук — 1 шт.,

Плавленый сыр — 200 г,

Соль — 1 щепотка,

Перец — 1 щепотка.

Инструкция по приготовлению:

Нарежьте овощи крупными кусочками и варите до готовности. Слейте воду, измельчите овощи в пюре. Добавьте соль, перец и сыр. Готовьте на медленном огне 5 минут до полного растворения сыра. Подавайте суп с хрустящими гренками и ароматными поджаренными семечками.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.



Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

