Суп-пюре из кабачков: готовится проще некуда, получается лёгким и вкусным

Это великолепный рецепт супа-пюре из кабачков, который станет вашим фирменным блюдом благодаря невероятному вкусу и лёгкости его приготовления. Используя свежие кабачки, картофель, лук и сыр, вы создадите блюдо, которое будет с радостью съедаться всей семьей.
При подаче с гренками и семечками этот суп станет настоящим угощением для всех членов семьи. Приготовьтесь к тому, что он будет "улетать" со стола!
Ингредиенты:
Инструкция по приготовлению:
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.