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Суп-пюре из кабачков: готовится проще некуда, получается лёгким и вкусным

1:04
Еда

Это великолепный рецепт супа-пюре из кабачков, который станет вашим фирменным блюдом благодаря невероятному вкусу и лёгкости его приготовления. Используя свежие кабачки, картофель, лук и сыр, вы создадите блюдо, которое будет с радостью съедаться всей семьей.

Суп-пюре из кабачков: готовится проще некуда, получается лёгким и вкусным
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

При подаче с гренками и семечками этот суп станет настоящим угощением для всех членов семьи. Приготовьтесь к тому, что он будет "улетать" со стола!

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 1 шт.,
  • Картофель — 2 шт.,
  • Лук — 1 шт.,
  • Плавленый сыр — 200 г,
  • Соль — 1 щепотка,
  • Перец — 1 щепотка.

Инструкция по приготовлению:

  1. Нарежьте овощи крупными кусочками и варите до готовности.
  2. Слейте воду, измельчите овощи в пюре.
  3. Добавьте соль, перец и сыр. Готовьте на медленном огне 5 минут до полного растворения сыра.
  4. Подавайте суп с хрустящими гренками и ароматными поджаренными семечками.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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