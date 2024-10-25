Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Рынок подержанных электрокаров в России: Nissan Leaf снова лидер
В Бразилии вырубка лесов порождает бедность
Ученые создали чип, который может кардинально изменить лечение эпилепсии
Суп-пюре из кабачков: готовится проще некуда, получается лёгким и вкусным
Как использовать виноград для ухода за кожей: два простых и действенных рецепта масок
Храп: как соль и привычки влияют на ваш сон
Оладьи из кабачков с пармезаном: удачное сочетание нежности, пользы и вкуса
Карди Би отменила выступление из-за проблем со здоровьем

Шветский: 60 препаратов были не в истории болезни Валиевой, а в аптечке врача

0:51
Спорт

Экс-врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский сказал, что в истории болезни Камилы Валиевой не было 60 препаратов.

Шветский: 60 препаратов были не в истории болезни Валиевой, а в аптечке врача
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Ранее CAS сообщил о выписанных фигуристке 60 препаратах в 2020–2021 годах.

Бывший врач сборной же утверждает, что эти данные взяли из документов, по которым врач национальной команды отчитывается о собранных препаратах перед отъездом на соревнования, "а не из истории болезни, подтверждающей их прием", пишет РБК Спорт.

Доктор уверен, что все обвинения построены на показаниях самой Валиевой о приеме разрешенных "Гипоксена" и L-карнитина и "заключении высокого жюри, что с учетом этого она могла принимать и третий — запрещенную субстанцию".

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Красота и стиль
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи Аудио 
Применение куриного помета: советы для идеального урожая
Садоводство, цветоводство
Применение куриного помета: советы для идеального урожая Аудио 
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт
Последние материалы
В Бразилии вырубка лесов порождает бедность
Ученые создали чип, который может кардинально изменить лечение эпилепсии
Суп-пюре из кабачков: готовится проще некуда, получается лёгким и вкусным
Шветский: 60 препаратов были не в истории болезни Валиевой, а в аптечке врача
Как использовать виноград для ухода за кожей: два простых и действенных рецепта масок
Храп: как соль и привычки влияют на ваш сон
Оладьи из кабачков с пармезаном: удачное сочетание нежности, пользы и вкуса
Карди Би отменила выступление из-за проблем со здоровьем
Убытки на колёсах: автомобили, которые не продашь
Как наладить контакт с кошкой: простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.