Шветский: 60 препаратов были не в истории болезни Валиевой, а в аптечке врача

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский сказал, что в истории болезни Камилы Валиевой не было 60 препаратов.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Ранее CAS сообщил о выписанных фигуристке 60 препаратах в 2020–2021 годах.

Бывший врач сборной же утверждает, что эти данные взяли из документов, по которым врач национальной команды отчитывается о собранных препаратах перед отъездом на соревнования, "а не из истории болезни, подтверждающей их прием", пишет РБК Спорт.

Доктор уверен, что все обвинения построены на показаниях самой Валиевой о приеме разрешенных "Гипоксена" и L-карнитина и "заключении высокого жюри, что с учетом этого она могла принимать и третий — запрещенную субстанцию".

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

