Экс-врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский сказал, что в истории болезни Камилы Валиевой не было 60 препаратов.
Ранее CAS сообщил о выписанных фигуристке 60 препаратах в 2020–2021 годах.
Бывший врач сборной же утверждает, что эти данные взяли из документов, по которым врач национальной команды отчитывается о собранных препаратах перед отъездом на соревнования, "а не из истории болезни, подтверждающей их прием", пишет РБК Спорт.
Доктор уверен, что все обвинения построены на показаниях самой Валиевой о приеме разрешенных "Гипоксена" и L-карнитина и "заключении высокого жюри, что с учетом этого она могла принимать и третий — запрещенную субстанцию".
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.