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Олег Артюков

Немецкие банки готовятся к многомиллионным выплатам по иску российской компании

3:07
Экономика

Немецкие банки собрали финансовые активы под выплату гарантий компании "РусХимАльянс" за инжинирингового подрядчика Linde, который свернул работы в России из-за санкций.

Немецкие банки готовятся к многомиллионным выплатам по иску российской компании
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Напомним, "РусХимАльянс", совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи", работающее над строительством комплекса по переработке природного газа в Усть-Луге, заключило контракт с немецкой инжиниринговой компанией Linde в 2021 году.

После того как "РусХимАльянс" перевёл аванс, Linde в мае 2022 года объявила о приостановке работ из-за санкций. Это привело к отказу банков-гарантов соглашения выполнять свои обязательства. Они ссылались на возможное нарушение санкций при выплате российской компании.

В ответ "РусХимАльянс" обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исками против Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW), напоминает "Интерфакс".

Из судебных документов стало известно, что Deutsche Bank заморозил на своих счетах 239 миллионов евро, что соответствует сумме иска. UniCredit заложил облигации федерального займа на сумму более 50 миллиардов рублей.

В случае с Commerzbank, "Райффайзенбанк" арестовал средства "Коммерцбанка (Евразия)" на сумму 94,92 миллиона евро, согласно определению суда, опубликованному 4 июня.

Пока не было принято решений по обеспечительным мерам в отношении двух других банков. Аккредитация представительства Bayern LB была отозвана два года назад, в то время как представительство LBBW продолжает функционировать.

Первым был удовлетворён иск "РусХимАльянса" к Deutsche Bank. Российский суд признал это дело подсудным. Суд отклонил аргументы банка о санкционных ограничениях на выплаты по гарантиям, считая, что такие санкции не соответствуют основам правопорядка РФ и не могут быть применены на территории России.

Банки попытались остановить российские судебные процессы через суд в Великобритании, но российский суд решил продолжить рассмотрение исков.

Стоит заметить, что за этими процессами внимательно следят и в других странах. В частности, в Китае, где происходящее вызывает живой интерес. Да и в Германии, в общем-то, тоже следят за ходом событий.

В любом случае, стоит отметить, что хотя судебные тяжбы могут затянуться надолго, российским компаниям следует использовать любую возможность, чтобы напомнить своим бывшим партнёрам о безусловной необходимости выполнять на себя взятые обязательства. А не присваивать деньги, ссылаясь на необходимость соблюдения санкций. Если уж так хочется соблюдать санкции, то и деньги следует возвращать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы банк
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