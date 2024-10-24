Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение

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Проект Amazônia Revelada представляет собой исследование региона Амазонки для выявления археологических памятников с использованием технологии LiDAR и исследований, проводимых местными исследователями, которые являются представителями коренных и традиционных народов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University

В пресс-релизе, выпущенном в Музее Амазонки в Манаусе, директор Музея археологии и этнографии в университете Сан-Паулу Эдуардо Невес (Eduardo Neves) объявил об открытии колониального поселения, которое появляется на картах в 18-м веке.

Открытие было сделано с помощью LiDAR (обнаружение и определение дальности света), метода дистанционного зондирования, который использует свет в форме импульсного лазера для измерения дальностей (переменных расстояний) до Земли. Различия во времени возврата лазера и длинах волн можно использовать для составления трёхмерной цифровой карты скрытого ландшафта.

Обследование LiDAR выявило следы уличной системы, которая, как объяснил Невес бразильскому новостному изданию Metropoles, была забыта после того, как жители покинули поселение после 300 лет португальского колониального правления.

Поселение было частью колониального португальского региона Амазонки, который представлял собой отдельную провинцию португальской Америки, существовавшую с начала XVII века до начала XIX века, когда Бразилия стала независимым государством.

В пресс-релизе Невес также объявил о двух дополнительных открытиях: каменное сооружение в штате Рондония, где на земле есть геометрические структуры, такие как квадратные и круглые формы, и линейные объекты, которые, по-видимому, являются дорогами. Второе, также в Рондонии, — сетчатый объект, который археологи планируют исследовать дальше.

"Мы до сих пор точно не знаем, что это. Это могут быть области возделывания или, возможно, места проживания, но нам придётся вернуться в поле, чтобы провести раскопки и лучше понять их значение. Эти образования известны и в других местах, например, в Боливии, но это первый раз, когда мы увидели их на бразильской стороне", — признался Невес.

Уточнения

Лида́р (транслитерация LIDAR или LiDAR — англ. Light Detection and Ranging «обнаружение и определение дальности с помощью света») — лазерный локатор, использующий технологию испускания лазером волн оптического диапазона с дальнейшей регистрацией лазерных импульсов, которые были рассеяны объектами: лазерную (или оптико-электронную) локацию.



Амазо́нская ни́зменность (Амазония; порт. bacia do rio Amazonas, исп. cuenca del Amazonas) — самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке на большей части бассейна реки Амазонки.

