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Карди Би отменила выступление из-за проблем со здоровьем

0:39
Шоу-бизнес

Популярная американская рэперша Карди Би была экстренно госпитализирована, о чем она сообщила своим подписчикам в социальной сети.

Карди Би отменила выступление из-за проблем со здоровьем
Фото: commons.wikimedia.org by Chrisallmeid, CC BY-SA 4.0

Из-за проблем со здоровьем певица вынуждена отменить своё выступление на музыкальном фестивале ONE Musicfest, запланированное на предстоящие выходные.

В своём обращении Карди Би отметила, что последние несколько дней она провела в больнице, восстанавливаясь после неожиданного ухудшения самочувствия. Подробности о её текущем состоянии пока не раскрываются.

Поклонники артистки надеются на её скорейшее выздоровление.

Уточнения

Белкалис Марленис Альма́нзар (англ. Belcalis Marlenis Almanzar; род. 11 октября 1992), более известная как Карди Би (англ. Cardi B) — американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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