Карди Би отменила выступление из-за проблем со здоровьем

Популярная американская рэперша Карди Би была экстренно госпитализирована, о чем она сообщила своим подписчикам в социальной сети.
Из-за проблем со здоровьем певица вынуждена отменить своё выступление на музыкальном фестивале ONE Musicfest, запланированное на предстоящие выходные.
В своём обращении Карди Би отметила, что последние несколько дней она провела в больнице, восстанавливаясь после неожиданного ухудшения самочувствия. Подробности о её текущем состоянии пока не раскрываются.
Поклонники артистки надеются на её скорейшее выздоровление.
Белкалис Марленис Альма́нзар (англ. Belcalis Marlenis Almanzar; род. 11 октября 1992), более известная как Карди Би (англ. Cardi B) — американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.