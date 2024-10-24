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Олег Артюков

По примеру Запада — Россия воспользуется активами недружественных компаний

Россия начнет использовать активы недружественных компаний
Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад начал использовать доходы от замороженных российских резервов, то Россия поступит аналогично, используя замороженные активы недружественных компаний.

Россия начнет использовать активы недружественных компаний
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что соответствующие решения уже приняты, и страна будет использовать эти средства для нужд экономики и регионов.

"Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов. Будем направлять их на нужны экономики, на нужды субъектов РФ, и такие решения также будут приняты и реализованы", — заявил Силуанов.

На вопрос о сроках принятия решений, министр финансов заявил, что они уже приняты.

Напомним, Евросоюз собирается предоставить Украине кредит в 35 миллиардов евро сроком на 45 лет. Погасить его хотят за счёт доходов от замороженных активов России.

Законность этих действий вызывает сомнения, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, несанкционированное отчуждение активов является воровством, сообщает агентство "Прайм".

На Западе заблокированы суверенные активы России в размере около 300 миллиардов долларов. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе. В частности, на счетах бельгийской системы Euroclear, одной из крупнейших расчётно-клиринговых организаций мира.

Почти сразу после этого начались обсуждения о возможной конфискации этих активов в интересах зарубежных стран. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать предложения по использованию замороженных российских средств для восстановления Украины.

Насчёт конфискации активов договориться не получилось, поскольку это несёт непредсказуемые экономические и политические риски. Было сочтено приемлемым забирать доходы, полученные от этих активов. Сумма составляется примерно три-пять миллиардов евро ежегодно.

Хотя и это весьма сомнительно с юридической точки зрения. Не совсем понятно, в чём разница, например, с ситуацией, когда у клиента банка изымают проценты по вкладу под каким-либо предлогом, либо вообще без оного.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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