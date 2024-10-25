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Оладьи из кабачков с пармезаном: удачное сочетание нежности, пользы и вкуса

1:58
Еда

Это блюдо сочетает в себе изысканный вкус пармезана, нежное мягкое тесто и свежесть кабачков, образуя прекрасный ансамбль, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Оладьи из кабачков с пармезаном: удачное сочетание нежности, пользы и вкуса
Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Оладьи из кабачков с пармезаном — это ароматное и нежное блюдо, которое можно приготовить, используя следующие ингредиенты:

  • Кабачок (крупный) — 1 шт.,
  • Куриные яйца — 2 шт.,
  • Мука — 3 столовые ложки,
  • Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка,
  • Свежий укроп — 1 пучок,
  • Чеснок — 2 зубчика,
  • Пармезан — 50 г,
  • Соль и перец — по вкусу,
  • Растительное масло для жарки — 5 столовых ложек.

Для приготовления оладий из кабачков с пармезаном необходимо:

  1. Помыть кабачок, очищать и удалять семена, или можно оставить шкурку и семена, если кабачок молодой. Натереть кабачок на крупной тёрке, посыпать солью и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю влагу и переложить в миску.
  2. Добавить в миску яйца, муку, разрыхлитель, мелко нарезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок и натертый на мелкой терке пармезан. Перчить по вкусу.
  3. Разогреть растительное масло в сковороде и формировать оладьи столовой ложкой. Жарить на среднем огне до золотистой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).
  4. Подавать оладьи с любимым соусом или сметаной. Приятного аппетита!

Для разнообразия можно приготовить оладьи, запекая их в духовке при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут до появления золотистой корочки. Вместо пармезана можно использовать другой сорт сыра, такой как чеддер или гауда. Также можно экспериментировать с добавлением других приправ, таких как паприка или базилик, чтобы придать блюду новые вкусовые оттенки.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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