Оладьи из кабачков с пармезаном: удачное сочетание нежности, пользы и вкуса

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо сочетает в себе изысканный вкус пармезана, нежное мягкое тесто и свежесть кабачков, образуя прекрасный ансамбль, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Оладьи из кабачков с пармезаном — это ароматное и нежное блюдо, которое можно приготовить, используя следующие ингредиенты:

Кабачок (крупный) — 1 шт.,

Куриные яйца — 2 шт.,

Мука — 3 столовые ложки,

Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка,

Свежий укроп — 1 пучок,

Чеснок — 2 зубчика,

Пармезан — 50 г,

Соль и перец — по вкусу,

Растительное масло для жарки — 5 столовых ложек.

Для приготовления оладий из кабачков с пармезаном необходимо:

Помыть кабачок, очищать и удалять семена, или можно оставить шкурку и семена, если кабачок молодой. Натереть кабачок на крупной тёрке, посыпать солью и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю влагу и переложить в миску. Добавить в миску яйца, муку, разрыхлитель, мелко нарезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок и натертый на мелкой терке пармезан. Перчить по вкусу. Разогреть растительное масло в сковороде и формировать оладьи столовой ложкой. Жарить на среднем огне до золотистой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны). Подавать оладьи с любимым соусом или сметаной. Приятного аппетита!

Для разнообразия можно приготовить оладьи, запекая их в духовке при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут до появления золотистой корочки. Вместо пармезана можно использовать другой сорт сыра, такой как чеддер или гауда. Также можно экспериментировать с добавлением других приправ, таких как паприка или базилик, чтобы придать блюду новые вкусовые оттенки.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

