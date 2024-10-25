Ди Каприо нарушил своё правило: актёра заметили в клубе с 33-летней певицей

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Американский актер Леонардо Ди Каприо был замечен в нью-йоркском клубе The Stafford Room в компании 33-летней певицы Теяны Тейлор.

Фото: flickr.com by UNclimatechange, CC BY 2.0

Несмотря на то, что Ди Каприо, по информации СМИ, встречается с 26-летней моделью Витторией Черетти, ночь он провел с Тейлор, и они не отходили друг от друга почти до трех часов утра. Это вызвало удивление среди поклонников актера, так как известно о его "золотом правиле" — не встречаться с девушками старше 25 лет.

Издание Daily Mail акцентировало внимание на том, что артист и певица находились вместе всю ночь, что породило многочисленные слухи о возможных изменениях в личной жизни Ди Каприо.

Официальных комментариев от актера пока не поступало, что еще больше подогревает интерес к их возможным отношениям.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Ночно́й клуб — общественное заведение (музыкальный клуб), работающее обычно после 21:00, предназначено для свободного времяпрепровождения (как правило, для молодежи).



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