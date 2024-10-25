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В Бразилии вырубка лесов порождает бедность

0:53
Экономика

Устойчивую микроэкономику Бразилии замедляет обезлесение и порочный круг бедности, сообщает Bloomberg.

В Бразилии вырубка лесов порождает бедность
Фото: Safari by Ferdinand Reus, CC BY-SA 2.0

Бразилия столкнулась с масштабным социальным кризисом в Амазонии. Вырубка лесов приводит к бедности.

Агробизнес является одним из главных виновников обезлесения. Более 11,8 миллиона бразильцев живут в крайней нищете в Амазонии.

Фонд Амазонки играет ключевую роль в развитии устойчивой микроэкономики и борьбе с обезлесением. Фонд получает поддержку от Норвегии, Германии, Японии, Великобритании и США.

Лула перезапустил фонд после его закрытия в 2019 году. Критики говорят, что масштабы усилий фонда недостаточны для преодоления социального кризиса.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.

Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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