Устойчивую микроэкономику Бразилии замедляет обезлесение и порочный круг бедности, сообщает Bloomberg.
Бразилия столкнулась с масштабным социальным кризисом в Амазонии. Вырубка лесов приводит к бедности.
Агробизнес является одним из главных виновников обезлесения. Более 11,8 миллиона бразильцев живут в крайней нищете в Амазонии.
Фонд Амазонки играет ключевую роль в развитии устойчивой микроэкономики и борьбе с обезлесением. Фонд получает поддержку от Норвегии, Германии, Японии, Великобритании и США.
Лула перезапустил фонд после его закрытия в 2019 году. Критики говорят, что масштабы усилий фонда недостаточны для преодоления социального кризиса.
Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.
Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.