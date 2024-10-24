Рейтинг самых надежных авто двигателей

Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые двигатели стали настолько легендарными благодаря своей надёжности, что их именами гордятся автолюбители по всему миру. Мы составили рейтинг самых надёжных моторов, которые могут проехать невероятные расстояния без значительных поломок.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Honda R20A. Этот двигатель можно встретить в популярных моделях, таких как кроссоверы CR-V, Accord и Civic. Его надёжность позволяет ему работать без проблем на протяжении 300 000 километров и более. Toyota 2AR-EE. Он также не подводит владельцев, ведь пробег в 300 000 километров для него — это лишь начало. Устанавливается на кроссоверах RAV-4 и в модели Camry. Toyota 1VD-FTV. Этот двигатель используется в некоторых моделях Lexus и знаменитом Land Cruiser 200, радуя своих владельцев долговечностью и производительностью. Двигатели Renault серии K. Эти агрегаты заслуженно считаются одними из самых надёжных на рынке. Их можно найти в таких моделях, как K4M, Sandero и Logan. G4FC от Hyundai. Южнокорейский двигатель способен преодолеть пробег от 250 000 до 300 000 километров и устанавливается на автомобили брендов Hyundai и Kia.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

