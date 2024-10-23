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Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же

Еда

Чтобы выпечка всегда получалась удачной, важно помнить о правильном использовании соды и разрыхлителя. Существует мнение, что эти компоненты можно заменять друг другом, но это не всегда верно.

Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сода эффективна только в сочетании с кислыми продуктами, такими как кефир, сметана или скисшее молоко. Альтернативой могут служить ягоды или лимонный сок.

Когда добавлять соду

Некоторые хозяйки привыкли использовать соду, гашенную уксусом, но этот метод не всегда работает. Более того, он может испортить вкус выпечки. Лучше придерживаться проверенных способов.

Когда добавлять разрыхлитель

Разрыхлитель подходит, если в составе теста нет кислых ингредиентов. Его следует смешивать с сухими компонентами, например, с мукой, и только затем добавлять в основную массу.

В процессе замешивания начинается выделение пузырьков воздуха, что придаёт выпечке лёгкость и воздушность. После этого заготовку можно смело отправлять в духовку.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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