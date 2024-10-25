Как наладить контакт с кошкой: простые советы

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда вы приносите домой кошку, это может быть для неё стрессом: новая обстановка, незнакомые звуки и запахи могут испугать её, и первое, что она сделает — спрячется.

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Это нормальная реакция, и важно дать кошке время и пространство для адаптации.

Вот несколько шагов, которые помогут вашей кошке чувствовать себя более уверенно и выйти из укрытия.

Создайте безопасное пространство

Лучше всего выделить отдельную комнату для вашей кошки, где она будет чувствовать себя защищённой. Это поможет ей постепенно привыкнуть к новым звукам и запахам вашего дома. Когда кошка начнёт проявлять интерес к другим частям дома, можно расширять её территорию. Если она снова начнёт прятаться, вернитесь на шаг назад — обратно в безопасную комнату.

Не вытаскивайте кошку насильно

Даже если хочется поскорее увидеть свою новую питомицу, лучше позволить ей прятаться столько, сколько нужно. Как объясняет специалист по поведению кошек, вытаскивание кошки насильно только усугубит её стресс и замедлит процесс адаптации. Пусть она сама выберет момент, когда ей будет комфортно выйти из укрытия.

Завоюйте доверие

Если кошка прячется под кроватью или в другом укромном месте, проводите с ней время в одной комнате, но не навязывайте общение. Просто сидите рядом, читайте книгу или работайте на компьютере. Ваше спокойное присутствие поможет ей понять, что вы не представляете угрозы.

Создавайте положительные ассоциации

Используйте любимый влажный корм или лакомства, чтобы кошка ассоциировала ваше присутствие с чем-то приятным. Подкладывайте корм в её укрытие, и сидите рядом, пока она ест. Со временем это поможет укрепить её доверие.

Попробуйте феромоны

Диффузор или спрей с синтетическими феромонами имитирует естественные феромоны кошек и создаёт ощущение безопасности. Это средство часто используется владельцами кошек и приютами для снижения стресса у животных.

Старайтесь уменьшить количество стрессовых факторов в доме: придерживайтесь режима кормления, игр и ухода за кошкой.

Избегайте громких звуков и внезапных изменений — это поможет питомице быстрее адаптироваться.

Уточнения

Адапта́ция (лат. adapto «приспособляю») — приспособление строения и функций организма, к условиям внешней среды. Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза.



