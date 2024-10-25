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Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы

1:18
Садоводство

Слизни и улитки могут стать настоящей бедой для дачного участка, повреждая растения и уничтожая урожай. Для борьбы с ними можно использовать как народные, так и современные методы. Одним из проверенных народных способов является создание физических барьеров: посыпка опилками и песком между грядками затрудняет передвижение слизней. Они просто застревают в преграде и перестают портить растения. Также эффективно разложить мокрые тряпки или листья лопуха между рядами, под которыми слизни будут прятаться в течение дня. Это позволит легко собрать их и избавиться.

Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, CC BY-SA 4.0

Запахи также помогают отпугнуть этих вредителей. Слизни избегают запаха кофе и чеснока. Для защиты участка можно посыпать грядки и землю вокруг дома кофе или использовать чесночный настой. Чтобы приготовить такой настой, нужно смешать литр кипятка с пятью измельченными зубчиками чеснока и настоять около двух часов. Опрыскивание этим средством эффективно защитит грядки и предотвратит проникновение слизней в дом. Также отпугивающим эффектом обладают настои из лаванды, шалфея, тимьяна и розмарина.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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