Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа

Что делать, если вы захлопнули дверь автомобиля, оставив при этом ключи внутри салона? Не спешите вызывать службу вскрытия машин. Спасти ситуацию можно и самостоятельно. Общественная Служба Новостей рассказала, как открыть автомобильную дверь без ключа.
Самый простой вариант — взять запасной ключ, если он находится поблизости. Даже если батарейка в брелоке села, вы сможете открыть дверь и отключить сигнализацию. Это хороший урок о том, что не стоит хранить все ключи в одной связке. Если запасного ключа нет, хотя бы возьмите на заметку, что нужно сделать дубликат в будущем.
Этот метод рискован, так как может повредить автомобиль, и подходит только для старых моделей. Если окно приоткрыто, используйте прочную проволоку, чтобы создать крючок и попытаться нажать на кнопку центрального замка. Будьте осторожны, чтобы не повредить механизм.
В некоторых старых автомобилях можно открыть багажник с помощью силы. Попробуйте аккуратно открыть заднюю дверь или надавить на панель кузова. Если вам удастся открыть багажник, и у вас есть доступ к салону через складные спинки заднего сиденья, вы сможете добраться до ключей.
Если в вашем автомобиле есть внутренняя кнопка блокировки двери, вы можете использовать теннисный мяч или резиновую игрушку. Пробейте небольшое отверстие в предмете и вдувайте сжатый воздух, направляя его к замку. Если все сделать правильно, воздух поднимет язычок блокиратора.
Эти методы могут помочь вам открыть дверь автомобиля без помощи специалистов. Однако всегда лучше иметь запасные ключи под рукой, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Автомобильная дверь — деталь автомобиля, предназначенная для входа и выхода из машины.
Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.