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Эффективные способы, как удалить клей со стола

1:10
Недвижимость

Соскребите излишки клея

Если клей высох, аккуратно соскребите его как можно больше с помощью пластикового скребка или кредитной карты. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность стола.

Эффективные способы, как удалить клей со стола
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Примените тепло

Если клей еще влажный или частично высох, можно использовать фен, чтобы размягчить его.

Используйте мягкое моющее средство

Смешайте небольшое количество мягкого средства для мытья посуды с теплой водой, чтобы получился мыльный раствор. Опустите в раствор мягкую тряпочку или губку и аккуратно сотрите остатки клея.

Избегайте использования абразивных материалов, которые могут поцарапать стол.

Промойте и высушите

После того, как вы удалили клей, промойте место чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Вытрите его насухо чистой сухой тканью.

Тестирование на скрытой области

Если вы не уверены, как поверхность стола отреагирует на метод очистки, рекомендуется сначала протестировать его на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что он не вызывает повреждений или обесцвечивания.

Уточнения

Клей — вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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