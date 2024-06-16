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Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения

Что важно сделать с лилиями для отличного цветения?

1:26
Садоводство » Цветы

Лилия символизирует невинность и чистоту. В конце июня лилии готовятся к цветению, и о них нужно позаботиться.

Что важно сделать с лилиями для отличного цветения?
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подкормка. Используйте гранулы удобрения для луковичных растений. Это продлит цветение и защитит луковицы от гниения.

"Самая простая подкормка такая: 1,5 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки суперфосфата растворите в 10 л воды. Раствор вылейте на 1 кв. м цветника", — пишет автор Дзен-канала "Фаско — надёжный уход за садом-огородом".

Подвязка. Подвяжите лилии с бутонами к опоре, чтобы стебли не сломались.

Срезка увядающих цветов. Срезайте цветки, чтобы предотвратить образование семян и сохранить энергию растения.

Дополнительная подкормка. После срезки цветов внесите фосфорно-калийные удобрения.

Осмотр растений. Проверяйте на наличие вредителей и болезней, проводите обработки.

Сбор бульбочек. Собирайте бульбочки для размножения растений.

Срезка после цветения. Удаляйте цветы, но оставляйте надземную часть для фотосинтеза.

Удаление тычинок. По желанию удаляйте тычинки у белоснежных сортов, чтобы избежать загрязнения лепестков пыльцой.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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