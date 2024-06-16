Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения

Лилия символизирует невинность и чистоту. В конце июня лилии готовятся к цветению, и о них нужно позаботиться.
Подкормка. Используйте гранулы удобрения для луковичных растений. Это продлит цветение и защитит луковицы от гниения.
"Самая простая подкормка такая: 1,5 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки суперфосфата растворите в 10 л воды. Раствор вылейте на 1 кв. м цветника", — пишет автор Дзен-канала "Фаско — надёжный уход за садом-огородом".
Подвязка. Подвяжите лилии с бутонами к опоре, чтобы стебли не сломались.
Срезка увядающих цветов. Срезайте цветки, чтобы предотвратить образование семян и сохранить энергию растения.
Дополнительная подкормка. После срезки цветов внесите фосфорно-калийные удобрения.
Осмотр растений. Проверяйте на наличие вредителей и болезней, проводите обработки.
Сбор бульбочек. Собирайте бульбочки для размножения растений.
Срезка после цветения. Удаляйте цветы, но оставляйте надземную часть для фотосинтеза.
Удаление тычинок. По желанию удаляйте тычинки у белоснежных сортов, чтобы избежать загрязнения лепестков пыльцой.
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