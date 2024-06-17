Неисправный генератор: какие звуки и индикаторы могут вас спасти от неприятностей

Эксперт Козловский назвал 7 признаков поломки генератора автомобиля

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Глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский объяснил, что генератор может выйти из строя коварным образом: машина остановится не сразу, а где-нибудь на трассе, далеко от автосервисов. Он указал на несколько признаков неисправности генератора.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Во-первых, это могут быть посторонние шумы из моторного отсека, такие как свист или шуршание. Тусклый свет фар или салонной подсветки, а также мигание света или приборной панели также сигнализируют о проблемах с генератором.

Включение индикатора батареи на приборной панели однозначно должно насторожить.

Другим признаком неисправного генератора является затрудненный запуск двигателя. Когда генератор работает неправильно, аккумулятор не получает достаточного заряда и не может передать ток на ротор стартера, пояснил специалист.

При наличии шума часто требуется замена подшипника или приводного ремня, так как ресурс подшипников генератора невелик, а ремень со временем ослабевает и изнашивается. При снижении или отсутствии напряжения необходимо заменить щетки генератора или интегральную плату, добавил Козловский.