Сколько гладить кошку, чтобы избавиться от стресса: время в секундах

Стресс может возникать из-за бессонницы, проблем на работе и в личной жизни, а также других факторов.
Современные люди часто сталкиваются с этим состоянием. Важно вовремя справляться со стрессом, чтобы избежать серьезных последствий.
Известно, что любимые домашние животные помогают людям бороться со стрессом и снимают напряжение. Например, в Японии разрешено брать котов на работу. По словам местных жителей, такое общение повышает производительность труда.
Студенты также подвержены стрессу. В связи с этим во многих американских колледжах внедряются антистрессовые программы.
В кампусах создаются зоны, подобные контактным зоопаркам, где студенты могут пообщаться с кошками или собаками. Исследования показали, что всего 10 минут общения с животным помогают восстановиться. У людей улучшается настроение и повышается готовность к учебе.
После общения с животными уровень гормона стресса заметно снижается.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.