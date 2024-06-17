Сколько гладить кошку, чтобы избавиться от стресса: время в секундах

Стало известно, сколько надо гладить кошку

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стресс может возникать из-за бессонницы, проблем на работе и в личной жизни, а также других факторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jordy Meow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Современные люди часто сталкиваются с этим состоянием. Важно вовремя справляться со стрессом, чтобы избежать серьезных последствий.

Известно, что любимые домашние животные помогают людям бороться со стрессом и снимают напряжение. Например, в Японии разрешено брать котов на работу. По словам местных жителей, такое общение повышает производительность труда.

Студенты также подвержены стрессу. В связи с этим во многих американских колледжах внедряются антистрессовые программы.

В кампусах создаются зоны, подобные контактным зоопаркам, где студенты могут пообщаться с кошками или собаками. Исследования показали, что всего 10 минут общения с животным помогают восстановиться. У людей улучшается настроение и повышается готовность к учебе.

После общения с животными уровень гормона стресса заметно снижается.