Путин едет в КНДР с новым стратегическим договором. Вашингтону не поздоровится

РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии

РФ и КНДР близки к заключению договора о стратегическом партнёрстве. РФ выйдет из международных санкций ООН и окажет Пхеньяну военную помощь.

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Два разных визита Путина в Пхеньян

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков анонсировал визит президента РФ Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) 18-19 июня.

Это будет второй визит президента в Пхеньян. В первый раз Путин приехал туда в 2000 году с целью убедить северокорейское руководство отказаться от реализации ядерной программы. Однако тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир потребовал твёрдых письменных гарантий безопасности от мирового сообщества. Будущее показало, что Ким поступил совершенно правильно, реализовав свою ядерную программу. Сам российский лидер убедился в лживости Запада лишь 20 лет спустя.

По словам Ушакова, назрела необходимость нового договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. В рамках визита лидеры двух стран "обсудят широкий круг тем, включая перспективы отношений, экономику, безопасность и международное сотрудничество", сказал помощник президента. В состав российской делегации войдут члены кабмина:

министр обороны Андрей Белоусов ,

, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров (промышленность),

(промышленность), заместитель председателя правительства (энергетика) Александр Новак ,

, министр иностранных дел Сергей Лавров

и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Стратегическое партнёрство — это выход из санкций и военная помощь

Договор о стратегическом партнёрстве отменяет санкции РФ против КНДР, ранее поддержанные Москвой в ООН. И это правильно, Северная Корея является наиболее последовательным союзником России в мире. Пхеньян поддержал все последние действия РФ по Украине, начиная с воссоединения с Крымом, а также по СВО, воссоединению с Донбассом и Новороссией. Фактически международные санкции уже не действуют, так как РФ не согласовала в начале мая продолжение работы контактной группы ООН, курировавшей их соблюдение. Формально Путин, возможно, объявит о выходе РФ из санкций в ходе визита.

Судя по составу делегации, двусторонние контакты могут выйти на новый уровень в военных разработках, космической отрасли, промышленности.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил ранее, что КНДР отправила России 10 тысяч контейнеров с 5 млн снарядов, а также баллистические ракеты. Взамен Россия передала Северной Корее технологии для развёртывания разведывательных спутников. РФ и КНДР это не подтверждают. Южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на источник в минобороны страны, сообщило, что после визита Ким Чен Ына в сентябре на Дальний Восток Москва направила в Пхеньян специалистов, чтобы помочь с разработкой и запуском космических спутников.

Россия, Китай и КНДР не позволят создать аналог НАТО в АТР

В Вашингтоне сильно обеспокоены происходящими событиями, и это понятно: ось РФ — Китай — КНДР в военном отношении сможет противостоять аналогу НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который активно лоббируется США.

Отметим, что Пхеньян перестал стремиться к воссоединению с Южной Кореей, демонтировав всю пропаганду, в том числе монумент, на этот счёт. Поэтому возможна расконсервация корейского военного конфликта. Тем более, что мирный договор так и не был подписан. Если это будет сделано в ближайшее время, то Украина окажется на самых глухих задворках интересов США, которые обеспокоены тем, что Россия может помочь КНДР спустить на воду первую подводную лодку, способную запустить ракету с ядерной боеголовкой.

Российское руководство занялось созданием прямых угроз США в ответ на их пособничество террористической деятельности Украины на территории РФ — убийству российских граждан. И хочется надеется, что оно намерено оказать всемерную поддержку северокорейскому народу оружием и технологиями в борьбе против западного блока США — Япония — Южная Корея, пытающегося его уничтожить.

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