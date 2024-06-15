Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой

Подкормка огурцов оказывает мгновенное воздействие на их рост и плодоношение. Растения начинают быстро наливаться, обильно цвести, и увеличивается количество завязей.
Подкармливая огурцы сейчас, можно рассчитывать на ранний урожай. Уже через неделю они начнут быстро наливаться, в то время как у соседей завязи только начнут появляться, и вы будете собирать урожай первыми.
Подкормка включает в себя крахмал, горчицу и дрожжи, обогащая огурцы необходимыми питательными веществами, такими как калий, кальций, фосфор и магний, а также множеством микроэлементов. Для приготовления раствора на 10 литров воды используется по одной чайной ложке крахмала, горчицы и дрожжей. Раствор настаивается в течение 3 часов и затем поливается по литру на куст огурцов, также проводится обработка листьев.
Этот состав стимулирует быстрый рост огурцов, предотвращает стресс, защищает растения от болезней и вредителей, что позволяет собирать урожай даже в открытом грунте до начала холодов.
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