Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы

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Старинный способ заточки лопаты поможет получить острый инструмент

1:20
Садоводство » Советы

Лопату можно затачивать по старинному способу, и она будет оставаться острым инструментом ещё очень долго. Для этого вам понадобятся лишь молоток и любая твёрдая поверхность.

Старинный способ заточки лопаты поможет получить острый инструмент
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Этот метод также известен как "метод наклёпа". Его суть заключается в том, что металл лопаты сжимается, что делает его структуру более прочной. Результатом является режущая кромка, которая становится более жёсткой и не тупится на протяжении долгого времени.

Сначала нужно определить качество стали, из которой изготовлен инструмент. Если это мягкая сталь, то кромку следует обработать бойком молотка (плоской его частью). Если кромка прочная (из рессорной или рельсовой стали), то ее нужно обрабатывать заостренной частью молотка.

Необходимо делать процедуру на холодную, чтобы избежать риска повреждения черенка. Важно не переусердствовать и не делать кромку слишком тонкой, чтобы избежать появления зазубрин, которые могут мешать.

Этот метод прост и эффективен. Среди недостатков можно отметить лишь то, что работа сопровождается достаточным уровнем шума. Но поверьте, это того стоит. Лопата, заточенная таким образом, будет оставаться острой на протяжении долгого времени.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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